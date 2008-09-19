Cinayetin arkasında Çeçen çetesi mi var?





Çeçenistan’da yıllarca Ruslar’a karşı albay rütbesiyle savaşan ve 2001’de yara aldıktan sonra Türkiye’ye gelen Gazhi Edilsultanov’un Başakşehir’de esrarengiz bir şekilde öldürülmesinin ardından çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. Görgü tanıklarının ifadesine göre, “Kartal Maltepe’ye gidiyorum” diyerek kamptan ayrılan Edilsultanov’un, Avrupa yakasında Başakşehir’de alnından ve kulağından iki kurşunla vurularak öldürülmesi akıllara ilginç soru işaretleri getirmişti.



Kayıp 4 milyonu ararken



Edilsultanov’un, Çeçen savaşında etkili rol oynayan Albay rütbeli bir asker olması cinayette “Rus Gizli Servisi” parmağının olabileceği ihtimallerini gündeme gelirken diğer tüm ihtimaller değerlendirilmeye başlandı.

Polis cinayetin Çeçen mücahitler için Türkiye’de toplanan ve kayıp olan 4 milyon YTL ile bağlantılı olup olmadığını incelerken, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği tarafından çökertilen bir haraç çetesinin ilginç bağlantıları ortaya çıktı.



Çete lideri komutan



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İkitelli Organize Sanayi bölgesinde esnaflardan zorla para aldıkları belirlenen bir çete ile ilgili başlattığı operasyonda İsa B. (36), Seyit D. (38), İsmail Ş. (36) ve Murat İ.’yi (33) yakaladı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada çete lideri İsa B.’nin Çeçenistan’da Ruslara karşı savaştığı ortaya çıktı.



’Yardım için topluyoruz’



Başakşehir’de öldürülen Edilsultanov’u tanıdığı ve arkadaşı olduğu belirtilen İsa B.’nin, verdiği ifadesinde Türkiye’de yaşayan göçmen Çeçenler için para yardımı topladıklarını iddia ettiği öğrenildi. Ancak yapılan soruşturmada çetenin, Çeçenlere yardım bahanesiyle esnaflardan zorla para alarak senet imzalattığı tespit edildi.



Başakşehir’de mülteciler



Soruşturmada Edilsultanov’un öldürüldüğü Başakşehir’de Çeçenler’in yaşadığı ve çetenin sözde onlara yardımda bulunduğu iddia edildi. Çeçenistan’da Ruslara karşı silahlı çatışmalara girdiği belirtilen İsa B. ile 3 adamı çıkarıldığı Küçükçekmece Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bağlantı araştırılıyor



Cinayetle ilgili tüm ihtimalleri değerlendiren polis, tutuklanarak cezaevine konulan İsa B.’nin, komutan Edilsultanov’la nasıl bir bağlantısı olup olmadığını inceliyor. Komutanın bir gönül ilişkisi mi yoksa toplanan paralarla ilgili öldürüldüğü konusunda çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

