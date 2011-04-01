Cinayeti çözdüren sözler: İstanbul'a taşınıyorum!

T24 - Sema Karakoca cinayetinde katil zanlıları jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı. Jandarma 150 bin cep telefonu görüşmesini taradı. Şüphelileri tek tek belirledi. Bir şüphelinin kuşku uyandıran hareketiyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı.Jandarma, cinayeti çözmek için bilgi birikiminin yanı sıra teknolojinin imkanlarını azami derecede kullandı.



Cinayetin ardından harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Görükle Mahallesi'ndeki tüm güvenlik kameralarının kaydını çıkardı. Genç kızın kaybolduğu sokak sakinleri ve esnaftan 150 kişinin ifadesine başvuruldu. Özel bir ekip, gece gündüz vardiyalı olarak kamera kayıtlarında dikkat çekecek görüntüler aradı.



Görükle Mahallesi'nde kamp kuran resmi ve sivil jandarma ekipleri, kafelerde, kahvehanelerde ve eğlence mekanlarında uzun saatler geçirerek şüphe duyulabilecek her türlü gelişmeyi takip etti. Ekipler, bu çalışmayı yürütürken, kimi zaman üniversite öğrencisi, kimi zaman da normal bir mahalle sakini gibi davrandı. Çember, bir hafta süren izleme çalışmasıyla daraldı.



Jandarma, bu aşamadan sonra devreye bilgi birikiminin yanı sıra teknolojinin imkanlarını soktu.



Teknolojik araştırma ve tarama çalışmaları sırasında, genç kızın olay günü cep telefonuyla görüştüğü baz noktasında 150 bin görüşme kaydı tespit edildi. Bu kayıtlardan özel bir bilgisayar programı aracılığıyla şüpheli olabilecek kişilerin listesi çıkarıldı.





DÜĞÜMÜ ÇÖZEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ



Cinayetin işlendiği muhtemel tarihler olarak değerlendirilen 16 Şubat ile 1 Mart arasında, söz konusu şüphelilerden bazılarının cep telefonlarının, cesedin bulunduğu bölgede sinyal verdikleri tespit edildi.



Özel bir ekip, adres ve araçları belirlenen bu kişileri bir hafta boyunca izledi. Bu kişilerden birinin, Bursa'da oturduğu mahallenin muhtarlığına giderek “İstanbul'a taşındım. Bundan sonra gelen postaları İstanbul'daki adresime yönlendirin” şeklindeki başvurusu, güvenlik güçleri için düğümün tamamen çözüldüğü nokta oldu. Bu gelişme üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgileri olabileceğini tespit ettiği kişileri düzenledikleri baskınla evlerinde yakaladı.





ZANLILAR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANMIŞ



Öte yandan, 16 Şubat ile 1 Mart arasındaki çeşitli güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, ilginç bir görüntüye rastladı. Olay günü çekilen ve genç kızın bir görüntüsünün bulunduğu kayıtlarda, zanlılardan birinin Karakoca'yı takip ettiği ortaya çıktı. Görüntülerde, bu kişinin bindiği aracın plakası da tespit edildi.



Bu arada, mahkemece tutuklanan zanlıların suçlamaları kabul etmediği, Görükle Mahallesi'nde bir binada bulunan kanlı bezin ve kıl örneklerinin, Karakoca'ya ait olup olmadığının çıkacak DNA test sonucunda tespit edileceği bildirildi. Sema Karakoca'nın (23) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklanmıştı.







