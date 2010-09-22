Cinayeti 4 yaşındaki çocuğa yıkmaya çalıştı

T24- Denizli'deki bir düğünde, gelin almaya gidildiği sırada, tabancayla havaya ateş açılması sonucu 3 çocuk annesi 51 yaşındaki Ayşe Karabacak hayatını kaybetti, bir kadın da elinden yaralandı. Ateş ettiği öne sürülen damadın amcası ve ölen kadının kuzeni R.Ş. gözaltına alındı.



Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde, Eskihisar Mahallesi’nde meydana geldi. Yeğeni Ali Şimşek’in düğününe gelen 60 yaşındaki R.Ş. gelin almaya gidildiği sırada ruhsatlı tabancasını çıkararak birkaç el havaya ateş etti. Daha sonra tutukluk yapan R.Ş.’nin elindeki tabanca, bir anda yeniden ateş aldı. Çıkan kurşun, R.Ş.’nin yakınında bulunan 57 yaşındaki Eşe Alaca isimli kadının sağ elini delip yanında oturan 3 çocuk annesi Ayşe Karabacak’ın vücuduna saplandı. Karaciğerine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Karabacak ve elinden yaralanan Eşe Alaca, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Eşe Alaca’nın sağlık durumu iyiye giderken, Ayşe Karabacak müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti. Karabacak’ın yakınları yasa boğuldu.



Şikayet üzerine, damadın amcası ve aynı zamanda ölen Karabacak’ın dayısının oğlu olduğu öğrenilen R.Ş. gözaltına alındı, tabancaya el konuldu. R.Ş., sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Suçu 4 yaşındaki torununa atmaya kalkıştı

Denizli’de tabancasından çıkan mermiyle 3 çocuk annesi Ayşe Karabacak'ın ölümüne neden olan Rıfat Şimşek'in ifadesi polisleri şaşkına çevirdi. Şimşek, tabancanın tetiğine 4 yaşındaki torununun bastığını iddia etti. Bunun üzerine, olayın ardından tabanca elinde görülen 4 yaşındaki R.Ş. de Emniyet'e getirildi. Çocuk, psikologlar eşliğinde gördüklerini anlattı. Ancak, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, tetiği çektiği belirlenen Rıfat Şimşek'in daha sonra tabancayı torunun eline tutuşturduğu sanılıyor. Şimşek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.



Gözyaşları arasında toprağa verildi



Bu arada, ölen Ayşe Karabacak'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan akşam saatlerinde alınarak ailesine teslim edildi. Cenaze, Eskihisar Camii’nde kılınan namazın ardından Eskihisar Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



