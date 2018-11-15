Sibel Deniz / İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Pierre-and-Marie-Curie Üniversitesi (UPMC) ve Pittsburgh Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre, cinayete kurban giden birini tanımak gençlerde intihar riskini arttırıyor.

Virginia eyaletindeki Allegheny County bölgesinde yapılan araştırmaya katılan gençlerin neredeyse yarısı, bir aile üyesinin ya da bir arkadaşının cinayete kurban gittiğini belirtti. Bilim insanları bu durumu, \"diğer olumsuz çocukluk deneyimleri ve intihar girişimleriyle ilişkilendirilmiş büyük ölçüde karamsar bir istatistik\" diye tanımladılar.

Eurekalert’de yer alan habere göre, araştırma sonuçları Amerikan Halk Sağlığı Birliği\'nin (APHA) \"Sağlıkta Şimdi Eşitlik\" temalı San Diego’daki yıllık toplantısında açıklandı.

Habere göre, Master ve Doktora derecesi bulunan, UPMC Pittsburgh Çocuk Hastanesi ve Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi doktora sonrası araştırmacısı olan Patricia Murungi Bamwine, gençlere yönelik bir istihdam projesi olan Braddock Gençlik Projesi’nde gönüllü sivil toplum programı AmeriCorps üyesi olarak hizmet ederken, birkaç blok ötede genç bir adam vurularak öldürüldü.

Araştırma sonuçlarında, \"Bunu deneyimlemek, Bamwine’ın araştırma konusunu Doğu Afrika çatışması ve terörizmden, Amerika’daki toplum içi şiddetin müdahalesine ve önlenmesine kaydırmasına neden oldu\" denildi ve şöyle devam edildi:

\"Yaşadığı bu deneyimden hareketle, Bamwine ve ekibi, Allegheny County’de 2014’te yaşları 14 ile 19 arası değişen 1,609 gencin katıldığı ülke çapında gençlerin sağlığını araştırma amacıyla yapılan bir anket olan Sağlıklı Allegheny Gençleri Anketi (HATS) sonuçlarını analiz etti.

\"Katılımcıların yüzde 13’ü bir aile üyesinin ya da bir arkadaşının cinayete kurban gittiğini belirtti.

\"Katılımcıların yüzde 15’ini oluşturmasına rağmen, siyahi gençlerin cinayet mağdurlarının yüzde 46’lık dilimini oluşturmasıyla bu durumdan orantısız şekilde etkilenen grup olduğu ortaya çıktı.

\"Araştırma sonucuna göre, bir aile üyesi ya da bir arkadaşı cinayete kurban gitmeyen katılımcılarla

karşılaştırıldığında, yakınları cinayete kurban gitmiş katılımcıların intihar fikrini değerlendirme olasılığı iki kat daha fazlaydı.

\"İntihar düşüncesi olduğunu bildirenlerin arasından, bir yakını cinayete kurban giden gençlerin intihar girişiminde bulunma olasılığının üç kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.\"