Cinayet suçlamasını reddetti



Oscar Pistorius'un model sevgilisi Reeva Steenkamp'ı geçen yıl Sevgililer Günü'nde evinde kapalı banyo kapısının arkasından ateş açarak kasten öldürdüğü suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Cinayet iddiasını reddeden Pistorius, kız arkadaşını eve giren bir hırsız sanarak kendini savunmak amacıyla vurduğunu öne sürüyor.

Davanın ilk duruşmasında yargıç Thokozile Masipa'nın sorusu üzerine yine aynı yanıtı veren Pistorius, “Suçlu değilim” dedi. Pistorius kendisine yöneltilen cinayet, kamuya açık alanda iki kez ateş açmak ve yasadışı cephane bulundurmak suçlamalarını kabul etmediğini söyledi.

Pistorius, duruşma başlamadan önce gözlerinin içine gerçekten bakmak için geldiğini söyleyen kurbanın annesinin önünden geçti.

Reeva Steenkamp'ın annesi June, daha önce verdiği bir röportajda, “Oscar'a bakmak istiyorum. Gerçekten gözlerine bakıp Reeva'ya ne yaptığı hakkındaki gerçeği bizzat görmek istiyorum. Mahkeme ne kadar verirse versin onu affetmeye hazır olacağım. Ancak önce onu bana, Reeva'nın annesine bakmaya ve bende yol açtığı acı ve kaybı görmeye zorlamak istiyorum. Buna ihtiyacım olduğunu hissediyorum” demişti.

Eğer suçlu bulunursa Pistorius, Güney Afrika'daki en ağır ceza olan ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Genetik bir hata nedeniyle ayakları eğri doğan sporcunun 11 aylıkken dizlerinden aşağısı ampüte edildi.

Altı paralimpik madalyasından ilkini 2004’te Atina’da 200 metre yarışında kazanan Pistorius, 2012’deki Londra Olimpiyatları’nda tarih yazdı. Engelsiz sporcuların yarıştığı olimpiyatlarda boy gösteren ilk ampute atlet oldu, 400 metrede yarı final koşma başarısı gösterdi.