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Yaşam

Cinayet işleyen şüpheli otobüs terminalinde yakalandı

17 Ekim 2020 23:51

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Kol köyü muhtarı Rüstem Kılıç'ı (50), tartıştıktan sonra tüfekle vurarak öldüren ve kaçan cinayet şüphelisi Yüksel K. (51), Sivas'ta yakalandı.

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Sivasotobüs terminali
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