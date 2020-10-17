Cinayet işleyen şüpheli otobüs terminalinde yakalandı

Otogarda yakalandı

Cinayet şüphelisi Yüksel K., Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı. Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Yüksel K.'nın Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplere teslim edileceği ve ardından ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)