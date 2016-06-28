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Yaşam
BBC Türkçe

Cinayet duruşmasında papağanın sözleri delil olur mu?

Michigan'da bir savcı ağzı bozuk bir papağanın sözlerinin bir cinayet davasında delil olarak kullanılıp kullanılmayacağına karar vermeye çalışıyor.

28 Haziran 2016 15:20

Michigan'da bir savcı ağzı bozuk bir papağanın sözlerinin bir cinayet davasında delil olarak kullanılıp kullanılmayacağına karar vermeye çalışıyor.

Davada 48 yaşındaki Glenna Duram, 2015'te kocası Martin'i evin papağanının gözü önünde öldürmekle suçlanıyor.

Maktulün yakınları, Bud adındaki gri papağanın çiftin tartışmalarına tanık olduğunu ve son sözlerini tekrarladığını iddia ediyor.

Detroit Free Press gazetesine konuşan Savcı Robert Springstead, papağanın sözlerinin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağından emin olmadığını, konuyu değerlendireceklerini söylüyor.

Glenna Duram kocasına beş el ateş edip öldürdükten sonra silahı kendisine çevirerek intihar girişiminde bulunmuştu.

Bud'ın yeni sahibi olan Martin Duram'ın eski karısı Christina Keller, papağanın cinayet gecesi işittiği sözleri tekrarladığını ve sonunda "Ateş etme!" diyerek küfrettiğini söylüyor.

Martin'in babası "Papağanın orada olduğuna ve olanları hatırlayıp tekrarladığına inanıyorum" diyor.

Annesi Lillian Duram ise "Dünyanın en küfürlü yaratığı olan o kuş her şeyi öğrenip tekrarlıyor" diyor.

Savcı, duruşma sırasında papağanın ifade vermek için tanık olarak kürsüye çağrılacağını sanmadığını belirtiyor.

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