Çin, yeni Koronavirüs vakalarının çıktığı bölgelerde sıkı karantina önlemlerini geri getiriyor

Koronavirüs salgınına karşı sıkı önlemlerin alındığı Çin’de ülkenin kuzeyi ve kuzeybatısı bölgelerinde çıkan yeni vakalar, kısıtlamaların yeniden uygulanmasına neden oldu.

Beş gün üst üste vaka sayısının arttığı Çin’de yeni vaka kümesinin seyahatten dönen bir çiftle başladığı düşünülüyor. Seyahatle bağlantılı çok sayıda Koronavirüs vakası tespit edildi.

Yerel yönetimler, artan vakalara karşı toplu test uygulaması başlattı ve kalabalık alanlar, turistik bölgeler, okullar ve eğlene mekanları kapatıldı. Vakaların yoğun olduğu yerleşim bölgeleri karantinaya alındı.

Dört milyon nüfuslu Lanzhou şehrinde yaşayanlara acil durumlar dışında şehirden ayrılmamaları söylendi. Şehirden ayrılması gerekenlerin negatif PCR sunması gerekecek.

Vakaların arttığı bölgelerde yüzlerce uçuş durduruldu.