Çin, "Virüs Çin'de laboratuvarda üretildi" iddialarını yalanladı: Pompeo'nun son çılgınlığı

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) kökenine ilişkin yayımladığı bilgi notlarının "safsatalarla dolu" olduğunu söyledi. Hua, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "son çılgınlığı" olarak nitelendirdiği iddiaları reddetti.

Hua, virüsün kökenini araştırmasıyla ilgili olarak Çin'in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile işbirliği içinde olduğunu söyledi. Geçen hafta, DSÖ uzmanlarından oluşan bir ekip araştırma için Çin'e gitmiş ve karantina altına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmacıların 2019'un sonbahar aylarında Covid-19 virüsü sebebiyle hastalandığına dair yeni kanıtlar olduğunu söyledi. Birkaç gün sonra Başkanlık görevinden ayrılacak olan Trump yönetiminin öne sürdüğü iddialar, virüsün kökenleri konusunda Çin'e baskı yapmak için attığı son adımlar olarak gösteriliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, hastalıklarla ilgili iddia ettiği yeni bilgileri nasıl elde ettiğini söylemezken, Pekin'in virüsün kaynağı hakkında şeffaf olmamasının salgın hakkında net sonuçlar çıkarmayı zorlaştırdığını söyledi.

TIKLAYIN - Pompeo'dan DSÖ'ye 'Çin' çağrısı: Vuhan'daki laboratuvarın Çin ordusuyla gizli bağlantıları olduğu bilgisi var

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, geçen haftalarda yaptığı açıklamada, araştırmaların Koronavirüs salgınının aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde ayrı ayrı olarak ortaya çıktığını, sadece ilk bildiren ülkenin Çin olduğunu öne sürmüştü.