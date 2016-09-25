T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Çin uzayda yaşam arayacak

30 futbol sahası büyüklüğündeki dünyanın en büyük teleskopu, Çin’in güneyinde faaliyete başladı. Pekin, bu projenin insanlığa uzayda yaşam arama çalışmalarında yardımcı olacağını duyurdu.

25 Eylül 2016 16:54

Çin, uzayda yaşam arama çalışmalarına katkı sağlayacak en büyük teleskopu ülkenin güneyinde faaliyete soktu.

Resmi Xinhua haber ajansı, Aperture Spherical Radio Telescope (FAST) adı verilen teleskopun Guizhou dağlık bölgesinin tepelerinde faaliyete geçtiğini bildirdi.

180 milyon dolara mal olan teleskop böylece daha önce dünyanın en büyük teleskopu olarak kabul edilen Puerto Rico'da bulunan Arecibo Gözlemevi'ni de geride bıraktı.

Açıklamada, yaklaşık 30 futbol sahası büyüklüğündeki FAST'ın uzayı araştırıp akıllı yaşam sinyalleri arayacağı kaydedildi.

Çin Astronomi Topluluğu Genel Direktörü Wu Xiangping, "teleskopun yüksek dereceli hassaslığının galaksimiz dışında akıllı yaşam arayışında yardımcı olacağını” belirtti.

Çin'in milyar dolarlık uzay programı

Çin, uzay çalışmaları kapsamında milyarlarca dolarlık bir program yürütüyor. 2020 yılına kadar yörüngede kalıcı bir uzay istasyonu kurmayı hedefleyen Çin, Ay'a da insanlı bir misyon düzenlemeyi planlıyor.

FAST'ın inşasına 2011 yılında başlanmış ve yetkililer şubat ayında 5 kilometre mesafede yaşayan 10 bin kadar kişinin gözlem için daha iyi bir ortam yaratmak amacıyla tahliye edileceğini duyurmuştu.

Teleskopun bulunduğu bölge oldukça yoksul bir yer. Bu bölgenin etrafta büyük kentler bulunmadığı için seçildiği belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, BS/SÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

XinhuaAperture Spherical Radio TelescopeGuizhouPuerto RicoArecibo GözlemeviFASTAstronomi Topluluğu Genel Direktörü XiangpingDeutsche Welle Türkçe AFPBS/SÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24