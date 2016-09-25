Çin uzayda yaşam arayacak

Çin, uzayda yaşam arama çalışmalarına katkı sağlayacak en büyük teleskopu ülkenin güneyinde faaliyete soktu.

Resmi Xinhua haber ajansı, Aperture Spherical Radio Telescope (FAST) adı verilen teleskopun Guizhou dağlık bölgesinin tepelerinde faaliyete geçtiğini bildirdi.

180 milyon dolara mal olan teleskop böylece daha önce dünyanın en büyük teleskopu olarak kabul edilen Puerto Rico'da bulunan Arecibo Gözlemevi'ni de geride bıraktı.

Açıklamada, yaklaşık 30 futbol sahası büyüklüğündeki FAST'ın uzayı araştırıp akıllı yaşam sinyalleri arayacağı kaydedildi.

Çin Astronomi Topluluğu Genel Direktörü Wu Xiangping, "teleskopun yüksek dereceli hassaslığının galaksimiz dışında akıllı yaşam arayışında yardımcı olacağını” belirtti.

Çin'in milyar dolarlık uzay programı

Çin, uzay çalışmaları kapsamında milyarlarca dolarlık bir program yürütüyor. 2020 yılına kadar yörüngede kalıcı bir uzay istasyonu kurmayı hedefleyen Çin, Ay'a da insanlı bir misyon düzenlemeyi planlıyor.

FAST'ın inşasına 2011 yılında başlanmış ve yetkililer şubat ayında 5 kilometre mesafede yaşayan 10 bin kadar kişinin gözlem için daha iyi bir ortam yaratmak amacıyla tahliye edileceğini duyurmuştu.

Teleskopun bulunduğu bölge oldukça yoksul bir yer. Bu bölgenin etrafta büyük kentler bulunmadığı için seçildiği belirtildi.

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AFP, BS/SÖ