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Yaşam
Deutsche Welle

Çin uzaya iki astronot gönderdi

Uzaycılıkta ABD ve Avrupa ile rekabet eden Çin uzaydaki laboratuarına iki astronot gönderdi. Çin 2022 yılına kadar insanlı uzay istasyonu kurmayı hedefliyor.

17 Ekim 2016 12:17

Çin'in uzay laboratuarına ki astronot (taikonaut) gönderildi. Resmi Çin haber Ajansı Xinhua Jieng Haipeng ve Chen Dong adlı astronotların Gobi çölü'ndeki uzaycılık üssünden fırlatılan Shenzou-11 roketinin iki gün sonra uzay laboratuarı Tiangong-2'ye kenetleneceğini bildirdi.

30 gün uzayda kalacak olan astronotların uzayda onarım çalışması testleri ile bilimsel deneyler yapacakları açıklandı. Üçüncü kez uzay yolculuğuna katılan 50 yaşındaki Jing ‘zor, riskli ve tehlikeli olmasına rağmen misyonu severek yerine getireceklerini' söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti uzaycılıkta ABD ve Avrupa ile arasındaki farkı kapatabilmek için ordunun kontrolündeki uzay yolculukları projesine milyarlarca dolar harcıyor. Çin 2022 yılına kadar insanlı uzay istasyonu kurmayı amaçlıyor. Şinhua'nın bildirdiğine göre Devlet Başkanı Şi Jinping yayınladığı kutlama mesajında ‘Çin'in uzayın süper gücü olabilmesi için daha büyük adımlar beklediklerini' duyurdu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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