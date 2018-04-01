Çin uzay istasyonu 1 bugün Dünya'ya düşüyor; riskli bölgeler arasında Türkiye de var!

2016 yılında kontrolden çıktığı söylenen Çin uzay istasyonu Tiangong-1’in bugün Dünya’ya düşmesi bekleniyor. İstasyonun düşebileceği belirtilen, riskli bölgeler içerisinde Türkiye’de yer alıyor.

Uzay istasyonu Tiangong-1, Çin tarafından 2011 yılında fırlatılmış ve 2016 yılında kontrolden çıkmıştı. 2013 yılından itibaren içinde hiçbir astronotun görev yapmadığı uzay istasyonunun 1 Nisan Pazar günü Dünya’ya düşmesi planlanıyor. Uzay istasyonunun, tam olarak düşeceği yer ve zaman bilinemese de, istasyonun Türkiye’ye de düşme ihtimali mevcut. Araştırmacıların söylemleri doğrultusunda, uzay istasyonunun büyük bir kısmı atmosfere girdikten sonra yanarak yok olacak. Ancak elbette ki, büyük parçaların yeryüzüne düşme ihtimalide var.

Gaia Dergi’de yer alan habere göre, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Genel Astronomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Ökten bu tür uzay cihazlarının çoğunlukla Güneş’in aktiviteleri nedeniyle düştüğünü belirtti. Prof. Dr. Ökten’e göre uzay istasyonunun düşüşü can ve mal kayıplarına neden olabilir. Düşmesi muhtemel olan uzay istasyonu parçaları çok ufak parçalar olmayabilir. Yüksek hızla düşeceği de hesaba katılırsa bu parçalar, çatıya düşerse çatıyı delebilir, arabaya düşerse içindekilere ve arabaya zarar verebilir, en kötü ihtimalle ise yürüyen bir insanın başına düşerse öldürebilir. Bu sebep ile uzmanlar tüm insanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Uzay istasyonunun nereye düşeceği veya hangi saat aralığında nerenin üzerinden geçeceği bilinemese de, insanların bu süre zarfında kapalı bir alanda olmalarında yarar görülüyor.