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Koronavirüs

Çin, temmuz ayından bu yana ilk kez yerel olarak bulaşan yeni Covid-19 vakası olmadığını bildirdi

23 Ağustos 2021 09:38

Çin sağlık otoritesi, temmuz ayından bu yana ilk kez yerel olarak bulaşan bir yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası olmadığını bildirdi ve geçen ayın sonlarında başlayan mevcut salgının yakında azalacağına dair daha fazla işaret verdi.

En son salgın, esas olarak, 20 Temmuz'da doğudaki Nanjing kentindeki birkaç havaalanı çalışanı arasında ilk kez tespit edilen enfeksiyonlardan kaynaklandı. O zamandan beri, Çin'de 1200'den fazla kişinin enfekte olduğu aktarıldı.

Salgın, ülke çapındaki yerel yetkilileri, milyonlarca insanın taşıyıcıları belirlemek ve izole etmek ve ayrıca enfekte olanları tedavi etmek için toplu testler de dahil olmak üzere zorlu salgın karşıtı önlemler almaya teşvik etti.

ÇinNanjing
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