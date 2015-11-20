Suriye'deki savaşa Çin de mi katılıyor?

Çin'in önümüzdeki haftalarda IŞİD'le mücadeleye katılmayı planladığı ileri sürüldü. İngiliz Daily Express gazetesinde yer alan habere göre; Çin savaş gemilerinin Süveyş Kanalı rotasıyla Suriye yönünde harekete geçtiği belirtildi. Söz konusu iddialar henüz Pekin yönetimi tarafından doğrulanmadı.

İngiliz Daily Express gazetesinin, Ortadoğu ve Rusya kaynaklı raporlara dayandırdığı habere göre, Çin askeri güçleri Suriye yolunda. Suriyeli bir askeri yetkiliyi kaynak gösteren gazete, son bir haftada Ortadoğu'dan gelen raporlara göre, Çin'in önümüzdeki haftalarda IŞİD'le mücadeleye katılmayı planladığını yazdı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suriye kriziyle ilgili New York'taki BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, “Dünya eli kolu bağlı duramaz. Ancak keyfi olarak da müdahale edilmemeli” demişti. Wang ayrıca, “radikal” ideolojilerle mücadelede milletlerin birlikte duruş sergilemesi gerektiğini ifade etmişti. Çinli bakan Wang, geçen hafta Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmüş, bir açıklama yapan Lavrov, “İki ülkenin birçok yerel ve uluslararası meselelerde benzer pozisyonları paylaştığını” kaydetmişti.

Büyük güçler arası savaş

BM konferanslarındaki askeri kaynaklara dayandırılan raporlarda, Çin savaş gemilerinin Süveyş Kanalı rotasıyla Suriye yönünde harekete geçtiği belirtildi. Yine, Çin'in J-15 jetlerinin IŞİD'e saldırmak için uçak gemilerinden kaldırılabileceği de iddialar arasında.

Rus medyası, Rusya Federasyonu Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Igor Morozov'un, Çin uçak gemisi “Lianoning” ile bir güdümlü roket kruvazörünün doğru yola çıktığını, Çinli askeri danışmanların ise “çoktan” bölgede olduğunu söylediğini aktardı. Morozov, “Şu bir gerçek ki, Çin Suriye'de bizim askeri operasyonlarımıza katıldı. Çin kruvazörü de Akdeniz'den giriş yaptı, savaş gemisi de onu takip ediyor” ifadelerini kullandı. Söz konusu iddialar henüz Pekin yönetimi tarafından doğrulanmadı. Suriye'deki savaş, Çin'in bu ülkedeki varlıklarını da tehlikeye sokmuş, Çin Ulusal Petrol kuruluşu, Suriye'yi terk etmek zorunda kalmıştı. Diğer taraftan Irak'ta da petrol sahaları bulunan Çin'in bu alanların IŞİD'in eline geçmesi halinde ağır bir darbe yeme ihtimali bulunuyor. Çin'in bölgede herhangi bir askeri müdahalesi, ABD'yi karşıya alması anlamına gelebilir.

Pekin'e 2 milyar dolarlık uçak satışı

Rusya'nın Çin Halk Cumhuriyeti'ne 24 adet Su-35 savaş uçağı satacağı açıklandı. Rostekh Şirketi yetkilisi Viktor Kladov, Rusya devlet haber ajansına yaptığı açıklamada, uzun müzakerelerden sonra Çin'le anlaşmaya varıldığı ve bu ülkeye 24 adet, çok fonksiyonlu Su-35 savaş uçağı satılacağını bildirdi. Rus basınında, konuya ilişkin yapılan haberlerde, iki ülke arasındaki müzakerelerin Rusya'nın doğusundaki Komsomolsk-na-Amure kentinde basına kapalı olarak gerçekleştirildiği belirtildi, Çin'in her bir uçak için yaklaşık 85 milyon dolar, toplam ise 2 milyar dolar ödeyeceği öne sürüldü.