Suriye Ordusu, Rusya'nın hava desteğiyle muhaliflerin kontrolündeki Türkmen Dağı'na girdi

Suriye'de Esed rejimi, sabah erken saatlerde Rusya'nın da hava desteğiyle muhaliflerin kontrolündeki Türkmen Dağı mevkisindeki Fırınlık, Acısı ve Avanlı bölgelerine aynı anda saldırı başlattı. Suriye Türkmen Kitlesi üyesi Tahsin Hoşkar, "Türkmen Dağı'nda durum çok çok kritik ve orası risk altında" dedi.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, Suriye'de Esed rejimi, 3 gün önce Lazkiye kırsalındaki Bayırbucak Türkmen bölgesinde başlattığı kara harekatını genişletti. Bölge, 50'den fazla Türkmen köy ve kasabasının bulunduğu Lazkiye-Bayırbucak bölgesi. İlk olarak 10 gün önce Lazkiye’ye en yakın Türkmen Köyü konumunda olan Gımam’a saldıran rejim güçlerine Ruslar yoğun hava desteği veriyor.

8 gün önce Gımam köyünde kontrolü sağlayan ordu ve Şii milisler dün gece yarısı bölgenin en stratejik noktası olan Acısu ve 45 Dağında saldırıya geçti. Gımam ve Hancağız yönünde de saldırılarını sürdüren Ordu birliklerini bölgede 5 köyü ele geçirdi.

Savaşın en şiddetli cephelerinden Acısu ve Fırınlık’ta savaşan Türkmen Tugaylarından Sultan Abdulhamit Tugayı komutanı Ömer Abdullah Aljazeera’ya yaptığı açıklamada, durumun kritik olduğunu son ilerleme ile rejimin bir çok stratejik noktada hakimiyet sağladığını belirtti. Ömer Abdullah, Dağmışlı, Celiliyye, Ez Ziveyik, Pınar Almer ve Tel Zahiye köylerinin son saldırılarda rejimin kontrolüne geçtiğini bir kaç noktada daha rejimin ilerlemesi durumunda kendilerinin hareket alanı kalmayacağını kaydetti.

Türkiye sınırına sıfır noktalarda yer alan köylerin de vurulduğunu anlatan Ömer Muhtar, Şiddetli hava ve kara bombardımanı, çatışmaların şiddeti ve durumun kritik olması sebebi ile binlerce sivilin köylerini terkederek Türkiye sınırına yöneldiğini söyledi. Kendilerinin cepheyi terketmeyeceğini ancak bu şiddette bir bombardımanı geride kalan 5 yılda görmediklerini ifade eden Türkmen komutan Rusların ellerinde ki bölgenin her metresini vurarak Esed ve destekçisi Şii milislere koridor açtığı bilgisini verdi. Halen 27 köyün kendi kontrollerinde olduğunu ve sınırda kurulan kamplar ve köyler de yaşayan sivillerle birlikte 100 bine yakın insanın yaşadığı bölgede dengelerin değişmesi durumunda Türkmen Dağın da büyük bir katliam yaşanacağını iddia eden Ömer Abdullah tüm bölge için kritik saatler yaşandığını sözlerine ekledi.

"Türkmen Dağı'nda durum çok çok kritik"

Suriye Türkmen Kitlesi üyesi Tahsin Hoşkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın da destek vermesiyle bölgelerine yönelik saldırıların arttığını aktardı.

Şu an bölgede çatışma yaşandığını vurgulayan Hoşkar, "Hem mevziler hem de Türkmen köyleri, kara, hava ve denizden yoğun şekilde bombalanıyor. Çatışmalar şu saatlere kadar hiç durmadı" dedi.

Köylerin boşaltıldığını, yaklaşık 5 bin kişinin Suriye tarafındaki güvenli gördükleri bölgeye gittiğini belirten Hoşkar, "Türkmen Dağı'nda durum çok çok kritik ve orası risk altında. Ölü ve yaraların olduğu saldırıları kaygıyla izliyoruz" diye konuştu.