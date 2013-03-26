Çin 'süper insan' peşinde

Çin, ortalamanın 5 ila 10 puan üstünde IQ’ya sahip çocukların dünyaya getirilmesini amaçlayan "BGI Shenzhen" adlı bir genetik mühendislik projesine başladı.

Ülkede ortalamanın üstünde IQ’ya sahip çocukların yetiştirilmesi hedeflenen projede dünyanın en zeki 2 bin kişisine ait genetik veriler toplandı. Veriler içinde zekanın karakteristiği ortaya koyan genlerin bulunmaya çalışılacak. Proje başarılı olursa, sperm ve yumurtalarını veren ebeveynler için en zeki embriyo seçilecek. Ebeveynler, böylece en zeki çocuğu dünyaya getirebilecek.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, New York Üniversitesi evrim psikolojisi akademisyeni Geoffrey Miller bilgilerini vererek projeye dahil oldu. Çin’in 1990’lardan itibaren doğum öncesi testlerin yaygınlaşmasını sağlayarak hatalı doğumları önlemeye, son olarak da daha zeki insanlar için genetik çalışmalarına başladığını belirten Miller, aynı araştırmanın fiziksel unsurlar için de uygulanabileceğini söyledi.