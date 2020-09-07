Çin, potansiyel Koronavirüs aşılarını ilk kez tanıttı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin, geliştirdiği aşıları ilk kez tanıttı.

France 24'ün aktardığı habere göre, Sinovac Biotech ve Sinopharm adlı şirketler tarafından geliştirilen aşı adayları Pekin ticaret fuarında kamuoyuna sunuldu. Aşılar henüz piyasaya sürülmedi ancak üreticiler Faz 3 deneylerinin ardından bu yılın sonuna kadar onay almayı umduklarını belirtti.

Sinovac’tan bir yetkili AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, yılda 300 milyon doz üretebilen ‘bir aşı fabrikasının’ inşaatını tamamladıklarını söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, daha önce, ülkesi tarafından üretilecek herhangi bir aşının ‘küresel bir kamu malı’ olacağını belirtmişti. Global Times gazetesi de aşı fiyatının ‘çok yüksek’ olmayacağını kaydetmişti.

Bu aşamada dünya çapında Faz 3 testlerine kadar gelen 10 aşı adayı bulunuyor. Geçen ay itibarıyla dünya çapında geliştirilmekte olan aşılardan en az 5.7 milyar doz ön sipariş verildi.