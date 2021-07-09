Çin, kripto para borsası Binance'i yasakladı

Çin'den kripto para borsası Binance'e yasak geldi. Kripto paralara karşı sert tutum takınan Çin'den kripto paralara karşı alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance Çin'de güvenlik duvarının arkasındaki siteler arasına katıldı. Böylece site erişeme engellenmiş oldu.

Binance girmek isteyen Çinli vatandaşlar VPN kullanarak işlemlerini gerçekleştiriyor.

Kripto paralara etkisi ne oldu?

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 2.2 oranında değer kaybetti.

Kripto paraların piyasa değeri 1.42 trilyon dolara indi.

Bitcoin an itibariyle 32.826 dolardan işlem görürken, ethereum yüzde 3 değer kaybıyla 2095 dolar seviyesinde.

Binance coin (BNB) ise yüzde 2'lik değer kaybıyla 308 dolardan işlem görüyor.

Alt coinler de ise litecoin 130 dolarken, ripple 0,61 dolardan işlem görüyor. ADA ise 1,32 civarında.

Ayrıca İngiliz banka Santander UK da en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'a müşterilerinin ödeme yapmasını durdurma kararı aldı.

TIKLAYIN: İngiltere'de faaliyet gösteren Santander UK da kripto para borsası Binance'a ödeme yapmayı durdurdu