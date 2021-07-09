İngiltere'de faaliyet gösteren Santander UK da kripto para borsası Binance'a ödeme yapmayı durdurdu

Barclays'dan sonra İngiliz banka Santander UK da en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'a müşterilerinin ödeme yapmasını durdurma kararı aldı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'ı İngiltere yasakladı. Sonrasında ise Kanada'da da yasaklanan Binance bu sefer de bankalar tarafından köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor.

İngiltere'de Finansal Denetleme Otoritesi'nin yaptığı uyarıların ardından Santander UK, müşterilerine kripto para borsası Binance'a ödeme yapma imkanının engelleneceğini duyurdu.

Santander konuya ilişkin açıklamayı Twitter'dan yaptı. İngiltere'de faaliyet göstermeye yetkili bir kurum olmayan Binance'a ilişkin olarak Santander UK şu açıklamayı yaptı:

"Müşterilerimizi güvende tutmak birinci önceliğimiz ve bu çerçevede Binance'ye ödemeleri engellemeye karar verdik. Son aylarda kripto para dolandırıcılıklarının kurbanı olan İngiliz müşterilerin sayılarında büyük artış gördük"