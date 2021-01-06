Çin, Koronavirüs'ü araştırmaya gidecek DSÖ ekibine hâlâ giriş izni vermedi

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs'ün kökenini araştırmak üzere bu ay içinde Çin'e gitmesi planlanan 10 kişilik ekip için Çin'den hâlâ ülkeye giriş izni beklediklerini açıkladı.

DSÖ Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in vize sürecini tamamlamamış olmasından "büyük hayal kırıklığına uğradıklarını" belirtti.

Hâlihazırda yola çıkmış olan bir yetkilinin, Çin'in izinleri tamamlamaması üzerine geri döndüğü, bir diğerinin ise transfer yaptığı ülkede beklediği açıklandı.

Ghebreyesus dün Cenevre'de yaptığı basın toplantısında üst düzey Çinli yetkililerle temasta olduğunu ve sürecin hızlandırılacağına dair güvence aldığını belirtti.

DSÖ'nün 10 kişilik uluslararası ekibinin Ocak ayında Çin'e giderek virüsün insanlara ilk nasıl bulaştığını incelemesi planlanıyordu.

Pekin aylar süren pazarlıklar sonrası Aralık ayında DSÖ ekibinin ülkede incelemelerde bulunmasına izin vermişti.