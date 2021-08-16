"Çin'in çevre aktivistleri, hiçbir eleştiriye tahammülü olmayan hükümetleri karşısında çaresiz"

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) insan kaynaklı iklim değişikliğinin gezegenin her köşesini etkilediğine dair endişe verici uyarısının ardından, Çin'in çevre aktivistleri, hükümetlerinin eleştirileri dinlememesinin kendilerini çaresiz bıraktığını ifade etti.

The Guardian'ın haberine göre, on yıllardır hızlı ekonomik kalkınmaya öncelik veren Çin, dünyanın karbon emisyonlarının yaklaşık üçte birini üretiyor.

Pekin, iklim değişikliği karşısında çok az şey yapmakla suçlanmakta yalnız değil, ancak Çin'in içinde hükümeti eyleme geçmediği için eleştirmeye yönelik her türlü girişim giderek tehlikeli hale geliyor. İklim krizine karşı dünya çapında artan yürüyüşler ve protestolar, Çin'de büyük ölçüde engelleniyor veya bastırılıyor.

“Hükümeti alenen eleştirmek…"

Şu anda yurtdışında yaşayan eski bir Çinli çevre gazetecisi, “Hükümeti alenen eleştirmek… İşletme lisansınızın kaldırılması veya sadece bireysel çalışanların taciz edilmesi ile sonuçlanabilir" dedi.

LGBTİ+ hakları, feminizm, insan hakları, siyasi özgürlükler ve çevrecilik dahil olmak üzere muhalefet ve aktivizme karşı ülke çapında bir baskının ortasında, aktivistler ve hükümet dışı kuruluşlar, hükümeti eleştirirlerse sınır dışı edilmekten, taciz edilmekten veya daha kötüsünden korkuyor.

Eski gazeteci, "Hükümetten farklı görüşlere sahip insanların baskı altına alınmasının tüm bu örnekleriyle birlikte korku büyüyor" ifadelerini kullandı.

"Öğretmenler bile iklim değişikliği konusunda derin bilgiye sahip değil"

Greenpeace'in Pekin'deki iklim riski projesinin başkanı Dr Liu Junyan, çevre hareketlerinin çoğunun hükümet veya seçkinler tarafından yönlendirildiğini söyledi.

Ayrıca Çin'de iklim krizi haberlerinin medyada sansürden geçememesi yüzünden genel nüfus arasında iklim krizi hakkında farkındalık oluşamıyor.

Liu "Temel eğitimin iklim değişikliğini içermesi gerektiğini düşünüyorum, öğrenci yetiştirmek için çok önemli bir konu. Ancak, okula gittiğimizde ve bilgimizi paylaşmaya çalıştığımızda, öğretmenlerin bile iklim değişikliği konusunda derin bilgiye sahip olmadığını görüyoruz" dedi.

IPCC raporu devlet medyasında yer aldı ve Çin'de son aylarda meydana gelen yıkıcı iklim felaketlerine dikkat çekti. Ancak ülkenin iklim krizi karşısındaki duruşu yerine yabancı hükümetlerin veya toplumların yetersizliklerine dikkat çekildi.