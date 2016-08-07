Çin ilk mobil telekomünikasyon uydusunu uzaya fırlattı

Çin, Tiantong-01 adı verilen ilk mobil telekomünikasyon uydusunu fırlattı.

Resmi Şinhua haber ajansının aktardığına göre uydu, Çin, Orta Doğu, Afrika ve diğer bölgelere hizmet verecek bir mobil ağ oluşturacak.

Uydu, Pazar günü yerel saatle gece yarısından hemen sonra Pekin'den fırlatıldı.

Uydunun yer hizmetlerinin işletmesini de Çin devletinin sahibi olduğu China Telecom (Çin Telekom) üstleniyor.

Çin aynı zamanda insanlı uzay programının ikinci aşaması içinde de hazırlık yapıyor.

Cumartesi günü Çin'in kuzeybatısındaki uzay merkezine ulaştırılan roketler hizmet süresi dolan Tiangong 1'in ve Shenzou-11 adlı uzay aracının yerine göreve devam etmek üzere uzay üssünün ikinci modülünü taşıyacak.

Çin uzaya ilk astronotunu 2003 yılında gönderdi. O tarihten bu yana Pekin, uzay programında büyük ilerleme kaydetti.

Çin'in Ay'la ilgili bilimsel çalışmalarından sorumlu yetkili Wu Weiren, Nisan ayında BBC'ye yaptığı açıklamada Çin'in Ay'a gitme ve Mars'ı keşfetme planları yaptığını söylemişti.

Çin'in uzay programını Çin ordusu yürütüyor.