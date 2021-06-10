Çin'de günde 20 milyon insana Koronavirüs aşısı yapılıyor

T24 Dış Haberler

Çin, dünya çapında her gün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı yapılan yaklaşık 35 milyon insanın yarısından fazlasını oluşturuyor. Bir haftadan fazla süredir Çin'de, her gün ortalama 20 milyon insan Covid-19'a karşı aşılanıyor.

Nature'ın haberine göre; bilim insanları, Çin'in tüm Covid-19 aşı dozlarının yaklaşık %60'ını uyguladığı aşılama girişimini "etkileyici" buldu. Imperial College London'daki Geleceğin Aşı Üretimi Araştırma Merkezi'nde kimya mühendisi olan Zoltán Kis, “Çin'de bu yüksek üretim hacmine ulaşmak için gösterilen çabalar muazzam.” dedi.

Çin'in aşıları, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından dünya çapında acil kullanım için onaylanmıştı. Pekin merkezli Sinovac şirketi tarafından üretilen CoronaVac, klinik deneylerde Covid-19 semptomlarına karşı %51 etkinlik ve ölümlere karşı koruma gösterdi. Sinopharm firması tarafından Pekin'de geliştirilen ikinci aşıysa semptomatik hastalık ve hastaneye yatışlara karşı %79'luk bir etkinlik gösterdi.

Hâlihazırda 75'ten fazla ülkeye 350 milyon doz aşı tedarik eden Çin'in bir sonraki hedefi, her iki aşının da düşük gelirli ülkelere dağıtılmasında aktif rol oynamak.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan bir yetkiliye göre, ülke 2021'de yaklaşık üç milyar doz Covid-19 aşısı üretmeyi hedefliyor.