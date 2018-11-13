Çin gergedan ve kaplan ürünleri ticaret yasağını kaldırmaktan vazgeçiyor

Sibel Deniz / İstanbul, 13 Kasım (DHA) – Çin, kaplan kemikleri ve gergedan boynuzları üzerindeki ticaret yasağını kaldırmaya yönelik tartışmalı kararından vazgeçiyor.

Çin Bakanlar Kurulu geçen ay beklenmedik şekilde, \"özel şartlar altında\" kaplan ve gergedan ürünlerinin satılmasına izin verileceğini duyurmuştu. Çevre ve hayvan hakları örgütleri de, bu kararı \"nesli tükenmekte olan türlerin ölüm fermanı\" diye nitelendirerek sert tepki göstermişlerdi.

Resmi Xinhua Haber Ajansı\'nın haberine göre, Çin\'de üst düzey bir Yüksek Mahkeme yetkilisi, \"gergedan ve kaplan ürünleri ticaret yasağını kaldırılmasını\" öngören düzenlemenin \"beklemeye alındığını\" söyledi.

Yüksek mahkeme İdari Genel Sekreter Yardımcısı Ding Xuedong konuya ilişkin, \"Uygulama için ayrıntılı düzenlemelerin yayınlanması araştırma sonrasında ertelendi\" dedi.

Ding Xuedong gergedan ve kaplan ürünlerinin ticaretine, taşınmasına ve kullanılmasına atıfta bulunarak, \"Bu konuda mevcut yasaklar uygulanmaya devam edecek; yetkili makamlar, gergedan ve kaplan parçalarının yasadışı ticareti konusunda baskılarını sürdürecek ve yasadışı eylemler ciddi şekilde ele alınarak cezalandırılacak\" diye ekledi.

Dünya pazarında fil dişi ve gergedan boynuzuna en fazla talebin ise başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinden geldiği biliniyor. Çin\'in 25 yıllık yasağı kaldıracağına ilişkin girişiminin ardından, Doğal Yaşamı Koruma Vakfı\'ndan (WWF) yapılan açıklamada, kararın yaban hayvanlarını koruma çabalarına ağır bir darbe indireceği belirtilerek bunun \"ciddi sonuçlar\" doğurabileceği uyarısı yapıldı. WWF açıklamasında, kararın yasa dışı hayvan ticaretini özendireceğine dikkat çekildi.

Environmental Impact Assessment\'dan (EIA - Çevresel Etki Değerlendirmesi) yapılan açıklamada da, yasağın kaldırılması, \"kaplan ve gergedanların korunması yönünde uluslararası çabaları sert biçimde baltalayan utanmaz ve geriletici bir hareket\" olarak nitelendirildi.

Uluslararası İnsani Toplum örgütü de Çin\'in bu adımının vahşi doğadaki hayvanlar üzerindeki baskıyı kaçınılmaz biçimde artıracağını vurguladı.

Kaplanların Korunması 3. Asya Bakanlar Konferansı\'nda 2016 yılında sunulan raporda, doğada 3 bin 890 kaplanın kaldığı ifade edilmişti. Gergedan nüfusuna ilişkin araştırmalar da hayvanların sayısının 30 binden az olduğunu ortaya koyuyor.