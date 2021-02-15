Çin'e giden DSÖ heyetinin lideri: Virüs 2019'un aralık ayında Vuhan'da yaygındı

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) kaynağını araştırmak üzere Çin'in Vuhan kentinde incelemelerde bulunan Dünya Sağlık Örgütü heyeti uzmanlarından Ben Embarek, tespit edilen ilk Covid-19 hastasıyla görüştüklerini açıkladı. Embarek "Virüs, aralıkta (2019) Vuhan'da yaygın şekilde dolaşıyordu, bu yeni bir bulgu" dedi.

Vuhan'a giden DSÖ heyetinin lideri Peter Ben Embarek, CNN'e konuştu. Embarek, Çin'de tespit edilen ilk Koronavirüs hastasıyla konuştuklarını söyledi. Embarek, Bu kişinin 40'lı yaşlarında, seyahat geçmişi olmayan bir ofis çalışanı olduğu ve 8 Aralık'ta enfekte olduğunu

Embarek, virüsün Aralık 2019'da Vuhan'da yaygın şekilde görüldüğünü açıkladı.

28 gün süren çalışmaların ardından İsviçre'ye dönen uzman, Çinli bilim insanlarının Aralık 2019 için DSÖ ekibine 174 vaka örneği sunduğunu aktardı. Bu 174 kişiden 100'ündeki virüsün laboratuvar testleriyle, 74'ünün de klinik teşhisler ile doğrulandığını belirtti. Embarek, bunun o sırada en az 1000 kişinin virüs taşıdığına işaret ettiğini söyledi.

Vuhan'da Aralık 2019'da enfekte olan kişilerden alınan örnekleri de incelediklerini belirten Embarek, Vuhan'da SARS-CoV-2'nin 13 farklı genetik dizisini topladıklarını ifade etti.