Cin duasıyla Sultanahmet Camisi'ne tünel kazarak define aradılar

İstanbul Sultanahmet’te gecekondudan tarihi camiye 200 metre mesafede kaçak tünel kazan 3 defineciden 1’i gözaltına alındı. Cin çarpmasın diye dualarla kazı yapan kaçakçıların Bizans altınlarını aradıkları belirtildi.

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul’un göbeğinde tarihi mekânlara zarar verecek şekilde kazı yapan ve tünel açan define avcılarına operasyon düzenlenmiş, 3 kişiden 1’i gözaltına alınmıştı. Operasyonla birlikte yapılan incelemelerde, kazılan tünelin nelere mal olduğu da ortaya çıktı.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, “Defineciler Sultanahmet Camii ve Ayasofya Müzesi’nin altını kazıyor” ihbarıyla ortaya çıkarılan kaçak kazının gecekondudan yapıldığını tespit etti. Sultanahmet Akbıyık Değirmeni Sokak üzerinde orta yaşlı birinin sürekli olarak çöpe toprak ve kum döktüğünü belirleyen polis ekipleri, önceki gün 39 yaşındaki matbaacı Hakan Ö.’yü gözaltına aldı.

İstanbul’da Sultanahmet Camii’ne 200 metre mesafede surların dibinden tünel kazan definecilerin, dedektörle bölgede arama yaptıkları da ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada, define avcısı Hakan Ö. ve 2 arkadaşının, kazının yapıldığı sokakta bulunan gecekondunun yanında 5 m surların altına doğru; 5 m de Sultanahmet Camii’ne doğru yatay bir kazı yaptığı belirlendi.

[Cin duasıyla define avı Sultanahmet Camii’ne tünel kazanlara Bizans sütunu engel olmuş] Definecilerin, tünel kazısı 5 m ilerledikten sonra Bizans dönemi sütununa denk geldiği için ilerleyemedikleri, sütunun etrafından dolaşmak isterlerken de göçük yaşandığı öğrenildi. Tünel kazan define avcısı 3 kişinin cin çarpmasın diye internetten indirdikleri dua çıktıları ile kazıyı gerçekleştirdikleri de tespit edildi.

"Bizans altınları için kazdık"

Operasyonda, Bizans dönemine ait 23 adet küp ve seramik parçalar, kazı yapılan yerin altında Bizans ve daha eski dönemlere ait olduğu belirlenen tarihi eser kalıntıları, 2 adet Bizans dönemine ait sikke, 1 adet kemer tokası ele geçirildi. Gözaltına alınan matbaacı Hakan Ö., “Bizim amacımız tarihi dokuya zarar vermek değildi. Biz burayı Bizans altınlarını bulmak için kazdık” dedi.



Özel çubukla yer tespiti yapmışlar

Gözaltındaki zanlı, firari olan 2 arkadaşında özel bir çubuğun bulunduğunu ve aradıkları Bizans altınlarının yerini bu çubukla tespit ettiklerini söyledi.

Zanlı Ö. “Çubukları yere bıraktığımızda altının burada olduğu işaretini aldık. Bu nedenle burayı kazdık. Hatta bazen yerin altındaki yoğunluğu gösteren cihazlar da kullandık” bilgisini verdi. Olaydan sonra kaçan 2 kişi aranıyor. Adliyeye sevk edilen Hakan Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.