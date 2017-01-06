Çin Devlet Başkanı: Transfer harcamaları sınırlandırılacak

Yaptıkları transferler ve harcamalarla dikkat çeken Çin kulüplerine, Devlet Başkanı Xi Jinping'den uyarı geldi.





Çin Ligi birçok yıldız oyuncu için çok cazip bir adres haline geldi. Şubat ayında başlayacak yeni sezon öncesi Oscar, Carlos Tevez ve John Obi Mikel gibi yıldızlar Çin'e gitti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkesinin gelecek 50 yıl içinde futbolda bir süper güç haline gelmesini istese de, kulüplerin tuttuğu yoldan memnun görünmüyor.

Ligden ihraçlar gelebilir

Geçen yıl Asya transfer rekorunu 4 kez kıran kulüplerin, Çin futbolunun geleceğine hizmet etmediğini savunan Devlet Başkanı Sözcüsü, "Kulüplerin transfer harcamaları kısıtlanacak. Akıl dışı yatırımlara son vereceğiz. Kurallara uymayan kulüpleri de ligden ihraç edeceğiz" dedi.

Sözcü, söz konusu kısıtlamaların ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda net bir bilgi vermedi.