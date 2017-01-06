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Spor

Çin'in son yolcusu John Obi Mikel

John Obi Mikel'in haftalık 180 bin Euro alacağı kaydedildi

06 Ocak 2017 13:57

Chelsea'nin Nijeryalı orta sahası John Obi Mikel, Çin ekiplerinden Tianjin Teda'ya transfer oldu.

Çinliler transfer piyasasını sallamaya devam ediyor. Birçok yıldız futbolcuyu yüksek fiyatlarla transfer eden Çinlilerin yeni hedefi bonservisi elinde bulunan John Obi Mikel oldu.

Tianjin Teda'nın yaptığı açıklamada, Obi Mikel ile 2019 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve oyuncunun bu transferden haftalık 180 bin Euro kazanacağı bildirildi.

Chelsea'de 11 yıl top koşturan Obi Mikel de, eski takım arkadaşı Oscar gibi Çin'in yolunu tutmuş oldu.

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