Xavi: Avrupa Çin'le baş edemeyecek

Barcelona'nın eski yıldızı Xavi, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Çin'den gelen astronomik teklifleri karşısında yenileceğini savundu.



Manchester United ve Real Madrid gibi kulüplerin Çin'den gelen tekliflerle başedemeyeceğini kaydeden Xavi, "Avrupa, uzun süre yıldız oyuncuların ilk tercihi olmuştu. Ancak Çin, bu işe odaklandı ve üst düzey isimleri cezbedecek finansal güce sahipler" ifadelerini kullandı.

Çin'de halihazırda önemli yıldızlar olduğuna dikkat çeken Xavi, "Bu daha başlangıç. Amerika kariyerinin sonlarına gelen oyuncuları transfer ediyor.



Ancak Çin'de teklif edilen rakamlar inanılmaz ve bu ülke en iyi oyuncular için yeni bir rota oldu. Çin kulüplerinin teklifleriyle Avrupa'nın hiçbir kulübü başedemez" diye konuştu.