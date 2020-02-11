Çin Devlet Başkanı salgını duyuran doktorun ölümünün ardından ilk kez halkın önünde

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping , ülkesinde Koronavirüs salgınına ilk kez dikkati çeken Doktor Li Vınliang'ın virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ilk defa halkın karşısına çıktı.

Çin'de ilk kez 2019 Aralık'ta yerel bir deniz ürünleri pazarında SARS benzeri bir virüsün ortaya çıktığını, tıp fakültesinden arkadaşlarının yer aldığı mesajlaşma grubunda duyuran Li'nin ölümü sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Sputnik'in Şinhua ajansından aktardığı habere göre; ise Çin Devlet Başkanı Şi temel düzeyde salgın önleme ve kontrolüyle günlük ihtiyaçların karşılanması hakkında bilgi edinmek üzere başkent Pekin'in Çaoyang bölgesini ziyaret etti.

Şi 19 Ocak'tan 21 Ocak'a kadar Yunnan eyaletine düzenlediği bir geziden bu yana ilk kez halkla bir araya geldi.

Pekin'deki salgını önleme ve kontrol çalışmalarını denetleyen Şi'nin yetkililerden bilgi alırken ve ateşi ölçülürken çekilen maskeli fotoğrafları da paylaşıldı.

Şi, son olarak 5 Şubat'ta Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile Pekin'de bir araya geldiğinde kameraların karşısına geçmişti.

Doktor Li hakkında dedikodu yaymak suçlamasıyla soruşturma açılmıştı

Vuhan'da bir hastanede görev yapan doktor Li Vınliang, mesajlaşma grubundaki paylaşımında, yeni tip Koronavirüs'ten etkilenen 7 hastanın karantinaya alındığını belirterek, salgın tehlikesine dikkati çekmişti.

Vuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından Li hakkında dedikodu yaymak suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

12 Ocak'ta hastalardan birinden yeni tip Koronavirüs kaptığı şüphesiyle müşahede altına alınan Li'nin, 1 Şubat'ta yeni tip Koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.

Li, virüs taşıdığı teşhisiyle müşahede altında tutulduğu hastanede, 6 Şubat'ta yaşamını yitirmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip Koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etmişti.

Çin’de yeni tip Koronavirüs salgınında can kaybı 909'a, virüs bulaşan kişi sayısı 40 bin 171'e yükselmişti.