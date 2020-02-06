Koronavirüs'ü ilk fark eden doktor, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs'ü ilk fark eden ve geçtiğimiz günlerde enfekte olan doktor Li Wenliang, hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tür Koronavirüs'ü 30 Aralık 2019 günü tespit edip arkadaşlarına haber verince hakkında soruşturma açılan doktor Li Wenliang'in geçtiğimiz günlerde enfekte olduğu açıklanmıştı.

Li, 30 Aralık gününde doktor arkadaşlarına mesaj atarak SARS benzeri bir virüsten bahsetmiş, Vuhan’da deniz canlılarının satıldığı bir pazarda yedi kişinin SARS benzeri bir hastalığa yakalandığını, çalıştığı hastanede karantinaya alındıklarını söylemişti.

Çinli doktor, gördüğü testlere dair yorumunda, hastalarda bir Koronavirüs'ün bulunduğunu tespit etmiş, doktor arkadaşlarına dikkatli olmalarını ve çevrelerini uyarmalarını söylemişti.

Mesajı, Çin sosyal medyasında viral olan Li, Vuhan polisi tarafından 'söylenti yaymakla' suçlanarak hakkında soruşturma açılmıştı. 'İnternette söylenti yaymak’, ‘toplumsal düzeni bozmak’ gibi suçlamalar yöneltilen doktor, ifade verdikten sonra, ‘bir daha yasadışı faaliyette bulunmayacağına’ dair bir tutanağı da imzalatılmış ve serbest bırakılmıştı.

12 Ocak günü virüs kapmış bir hastayı tedavi etmesinin sonra ateşi yükselen ve Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Vuhan'da yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Çin medyası Li'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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