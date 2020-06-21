Çin’den Koronavirüs iddiası: Eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabilir

Li Lanjuan, virüsün soğuk koşullara dayanma kabiliyeti nedeniyle ülkeler arasında kolayca bulaştığını öne sürdü.

Koronavirüsnün soğuğa olan dayanıklılığı sebebiyle donmuş gıdalar üzerinden de bulaşma ihtimali olduğunu ifade eden Li Lanjuan, virüs bulaşma riski sebebiyle donmuş gıda ticaretinde kontrollerin sıkılaştırılması gerektiğini belirtti.

Profesör Lanjuan,“Virüs birkaç ay boyunca eksi 4 derecede ve 20 yıl eksi 20 santigrat derecede hayatta kalabilir” dedi. Lanjuan, virüsün çok fazla donmuş gıda satılan pazardan bu sebeple çok hızlı yayıldığını ifade etti. (DHA)