Çin'den getirilen 42 vatandaş için 14 günlük Koronavirüs karantinası sona erdi 

Çin'in Vuhan kentinden getirilen 42 Türk vatandaşının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tahliye sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Koca, "Son tahlil sonuçlarında da virüs çıkmadı" dedi.

Koca, "Bilim Kurulu’nun bu süreçteki önerileri doğrultusunda 14 günlük bir zaman diliminde karantina alınması, gözlemin, takiplerin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bir önerisi olmuştu.Üç günde numuneler alınmıştı. Yolcularımız geldiğinde de hastalık bulgu ve belirtileri yoktu. Bu süreçte aldığımız tetkiklerde, ve en son alınan numunelerde de sonuçlar negatif çıktı. İçlerinde 6 kişi Azerbaycan, 3 kişi Gürcistan, 1 kişi Arnavutluk vatandaşıydı. Ben kendileriyle ayrı ayrı görüştüm. 5 tane de çocuğumuz vardı. Bu süreçte sabrettiler. 14 günlük karantina sürecini geçirmiş oldular. Yolcular, kendilerine misafir ötesi davranıldığında belirtti. Özellikle yemeklerin çok iyi olduğunu söylediler. Hizmet eden sağlık personelimize teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Koca, "14 günlük süreç tamamlandı, artık normal hayatlarına dönecekler. Normal süreç devam ediyor, herhangi bir takip yapmamıza gerek yok. Yurt dışında olan diğer vatandaşlarımız bir gün daha kalmak istediklerini söylediler. Bir gün daha kardeşlerimizi de burada misafir etmiş olacağız. Bu süreçte Millî Savunma Bakanlığımızın, Dışişleri Bakanlığı’nın yetkililerine, sağlık personeline çok teşekkür ediyorum. Bir karantina hastanesi ayrılarak özel ambulansa dönüştürülen uçakla ve bilimsel ekiple birlikte tahliyesini bu çerçevede yapan dünyada tek ülkeyiz. Bu anlamda dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızı yalnız bırakmayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Devletimiz büyük, milletimiz fedakâr ve yüce gönüllü." ifadesini kullandı.

Koca, "Kitlerin üretimi döneminde Dünya Sağlık Örgütü’nün bu anlamda verileri doğrultusunda hareket ürettik, yurt dışına ihracının çok kolay yapılabileceğini, şimdiiden bir ülkeden on bin talebin olduğunu, benzer şekilde 3-4 ülkenin bu talebi yaptığını söyleyebilirim. Bu kit 90-120 dakika arası sonuç verebilen bir sistem. Avrupa’da üretenler üç saate yakın sonuç veriyor. Önemli bir kit olduğunu belirtmek isterim. Önümüzdeki günlerde de yurt dışına ihracı USAŞ şirketi yapacak. Talep eden ülkelerin sayısı artıyor. Perşembe gününden itibaren de biz de kullandık. Doğruluğu da yüzde 99,6. Üretimle ilgili sorun olmayacağını, planlayabileceğimi söyleyebilirim. 42 kişi bugün itibariyle tahliye olmuş oldu. Karantina yapılan hastane bu amaçla yine kullanacağımızı belirtmek isterim. Dezenfekte edilecek hastane, her zaman hazır hale getirilecek." dedi.

Koca konuşmasını şöyle sürdürdü:

Dünya Sağlık Örgütü’nün ülkeler için öngördüğü tedbirlerin daha ötesini ve erken dönemde uygulayan bir Türkiye var. Karantina hastanesi olarak ayrılan ve burada gözlem altında tutan bir ülke olmadı. Sadece termal kamera değil, bilgilendirme, vatandaşlara broşür verme işlemlerini yaptık. Lİmanlar dahil olmak üzere 24 saat sağlık personelinin bulunduruyoruz. Erken dönemde referans hastanelerini oluşturduk, sadece şehir hastanesinde 48 tane negatif basınçlı karantina ordamız hazır. Bizim şu an 48 tane kurabileceğimiz 50 yataklı sahra hastanesine sahibiz. 24 saat içinde kurabiliriz bu hastaneleri.