Çin'den ABD'ye 'DSÖ'den ayrılma' tepkisi: En büyük zararı, desteğe ihtiyaç duyan ülkeler görecek

Çin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını devam ederken ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkisini kesmesine tepki göstererek bu durumdan en büyük zararı uluslararası desteğe ihtiyaç duyan ülkelerin göreceğini belirtti.

Global Times gazetesine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'nin DSÖ'den resmen çekilmesinin ardından düzenlediğini basın toplantısında, ABD'nin bu adımının salgınla mücadeledeki küresel çabalara darbe olduğu belirtti.

Cao, salgın sırasındaki bu adımın ABD'nin uluslararası örgütlerden tek taraflı olarak çekilmesinin bir başka örneği olduğunu kaydetti.

Sözcü Cao, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Çin'in ABD'ye yönelik siber saldırılara karıştığı yönündeki iddialarını reddetti.

Ne olmuştu?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Koronavirüs'ü 'Çin virüsü' olarak nitelendiren Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün "en temel görevini yerine getiremediğini" ve "cezasını çekmesi gerektiğini" ifade ederek, DSÖ'ye mali yardımı durdurmuştu.

ABD lideri, DSÖ'yü "Çin'in dezenformasyonunu yaymakla" suçlayarak, DSÖ'nün Çin'e verdiği desteğin, virüsün bu kadar yayılmasına sebep olduğunu söylemişti.

Trump, kısa bir süre sonra da DSÖ ile ilişkilerinin sonlandırdığını açıklarken, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü'yle ilişkimizi keseceğiz ve bu örgüte aktardığımız fonları diğer küresel sağlık kuruluşlarına yönlendireceğiz. Dünya, Çin hükümetinin suistimali nedeniyle acı çekiyor. Çin, 100 binden fazla Amerikalının hayatına mal olan küresel bir salgının yayılmasına önayak oldu" ifadelerini kullanmıştı.