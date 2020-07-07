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Dünya

Trump yönetimi, DSÖ'den resmi olarak çekildiğine dair Kongre’yi bilgilendirdi

Trump, Çin'i, Koronavirüs pandemisinin ciddiyetini saklamakla suçlamıştı

07 Temmuz 2020 21:28

ABD'de Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmi olarak çekildiğine dair Kongre’yi bilgilendirdi.

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