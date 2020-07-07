Trump yönetimi, DSÖ'den resmi olarak çekildiğine dair Kongre’yi bilgilendirdi

ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez, Başkan Donald Trump’ın ülkenin DSÖ’den çekildiğiyle ilgili Kongre'yi resmi olarak bilgilendirdiğini açıkladı.

Menendez, Twitter’dan yaptığı açıklamada Trump’ın eylemlerini ‘kaotik ve tutarsız’ olarak nitelendirerek, “Bu, Amerikalıların hayatını ve çıkarlarını korumaz, Amerika'yı hasta ve yalnız bırakır” yorumunu yaptı.

Ne olmuştu?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Koronavirüs'ü 'Çin virüsü' olarak nitelendiren Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün "en temel görevini yerine getiremediğini" ve "cezasını çekmesi gerektiğini" ifade ederek, DSÖ'ye mali yardımı durdurmuştu.

ABD lideri, DSÖ'yü "Çin'in dezenformasyonunu yaymakla" suçlayarak, DSÖ'nün Çin'e verdiği desteğin, virüsün bu kadar yayılmasına sebep olduğunu söylemişti.

Trump, kısa bir süre sonra da DSÖ ile ilişkilerinin sonlandırdığını açıklarken, "Bugün Dünya Sağlık Örgütü'yle ilişkimizi keseceğiz ve bu örgüte aktardığımız fonları diğer küresel sağlık kuruluşlarına yönlendireceğiz. Dünya, Çin hükümetinin suistimali nedeniyle acı çekiyor. Çin, 100 binden fazla Amerikalının hayatına mal olan küresel bir salgının yayılmasına önayak oldu" ifadelerini kullanmıştı.