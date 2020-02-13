Çin'deki Koronavirüs hazır giyim sektörünü de etkiledi; şirketler rotasını Türkiye'ye çevirebilir

Seyahat de durdu

Çin, ucuz işçiliği, yüksek volümlü üretimi ve hammadde piyasasındaki hakimiyeti ile hem dünya hem de Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektörünün en önemli oyuncusu konumunda. Özellikle “basic” olarak tabir edilen elbise, tişört gibi ürün gruplarında global perakende devlerinin ilk tercihi olan Çin'de corona virüs salgını sonrasında alım gruplarının seyahatleri durmuş durumda.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat, yaklaşık 1 haftadır Çin'de üretilen ürünler için büyük alıcıların Türkiye'den fiyat istemeye başladığını söyledi. Siparişlere ilişkin son kararın henüz belli olmadığını, önlerinde 4 haftalık bir süre olduğunu anlatan Fayat, “Salgın durumu 3-4 hafta daha uzarsa üretim denemeleri başlayacak. Çin siparişleri orta ve uzun vadede yerleştirildiği için 8 haftanın üzerindeki teslimatlar için durum netleşecek. Bütün ürün grupları için, örme, çorap, deri gibi alanlarda fiyat talepleri başladı” yorumunu yaptı.

“Yüzde 2'ye talibiz"

Çin'in bu alandaki toplam ihracatının 170 milyar doları bulduğuna dikkat çeken Fayat, bunun yüzde 1'inin bile Türkiye'ye kayması durumunda önemli bir katkı sağlayacağını dile getirdi. Fayat, Çin ihracatının yüzde 2'sine talip olduklarını dile getirdi.

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