Dün, Koronavirüs'ten en çok can kaybının yaşandığı gün oldu; ölü sayısı bin 369'a yükseldi

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Çin’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında can kaybı bin 369'a yükseldi. Dün, virüsle bağlantılı olarak 242 kişi hayatını kaybederken, bunun açık ara farkla şu ana kadar kaydedilen en büyük sayı olduğu belirtildi.Kayıtlara göre daha önce enfeksiyonla bağlantılı en çok can kaybının yaşandığı gün 108 kişi ölmüştü.

Dünya basınında hastalığın yayılmasının yavaşlaması ile ilgili umut verici haberler yer alırken, dün sadece salgının başladığı Hubei'de 14 bin 840 vaka görüldüğü belirtildi. Bu, dünü şu ana kadar en çok vakanın tespit edildiği gün yaptı. Hubei'deki ölü sayısı bin 310 oldu.

New York Times, Hubei'de hâlâ binlerce kişinin hasta olmasına rağmen test edilmediğini, dolayısıyla Covid-19 taşıyıp taşımadıklarının bilinmediğini yazdı.

Johns Hopkins verilerine göre dünyada şu ana kadar 60 bin 329 kişinin Yeni tip Koronavirüs taşıdığı tespit edildi.

Vuhan'da doktorların hastalığı daha hızlı tespit edebilmek için kullanılan komplike testleri gerçekleştirmek yerine akciğer tomografisi çektiği aktarıldı.