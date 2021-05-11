Çin'de safari parkından kaçan leoparı arama çalışmaları sürüyor; ilgisini çekmek için tavuk sürüsü sokağa yem olarak bırakıldı

Çin’de bir safari parkından kaçan leoparları yakalamak için tavuk sürüleri yem olarak kullanıldı. Leoparların, serbest kalan tavuk sürülerini takip etmesi beklenirken bölgede yaşayanlara evlerinde kalmaları için uyarı yapıldı.

The Guardian'da yer alan haber göre, göl kenarındaki Hangzhou kenti sakinleri, geçen haftanın sonlarında orman ve çay tarlalarıyla kaplı yerel tepelerde dolaşan leoparları görmeye başladığından bu yana endişe sürüyor. 19 Nisan'da bir safari parkından kaçtığı öğrenilen üç leopardan ikisi bulunurken bir leopar için arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp leopar, izleyici köpekleri, paraşütler, dronelar, gece görüşü ve ısı algılama ekipmanı ile donatılmış binlerce personel tarafından aranıyor. Yerel basının aktardığına göre, leoparın ilgisini çekmek için neredeyse 100 tavuk serbest bırakıldı.

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Polis pazartesi günü yaptığı açıklamada, dikkatsiz park personelinin hayvanların çevrelerini temizlerken kaçmalarına izin verdiğini ve merkezin genel müdürü Zhang Dequan'ın park hayvanlarını kurtarmak için çabalarken bir örtbas emri verdiğini söyledi.

Yetkililer, Zhang dahil beş kişinin gözaltına alındığını söyledi. Park ise geçici olarak kapatıldı.

Çin hayvanat bahçeleri ve vahşi yaşam parkları, sık sık kötü koşulların tekrar tekrar su yüzüne çıkması veya gevşek yönetimden sorumlu tutulan ölümcül olaylarla ilgili eleştirilere maruz kalıyor.