Çin'de kaçan leoparları 1 hafta boyunca duyurmayan safari parkı tepki çekti

Çin'in doğusunda bulunan bir safari parkında üç tane leopar kaçtı. Yetkililer, bir hafta boyunca leoparların kaçtığını kamuoyuna duyurmadı. Leoparların kaçtığının saklanması, insanları riske attıkları gerekçesiyle tepki çekti.

Global Times gazetesine göre, Hangzhou Safari Parkı'ndaki üç leopar 1 Mayıs'ta köylüler tarafından görüldü. Ancak safari parkı kayıp leoparlarla ilgili uyarıyı kaybolmalarından 1 hafta sonra yaptı.

Hangzhou yerel hükümeti tarafından resmi WeChat hesabında pazartesi günü yayınlanan bir açıklamaya göre, son leoparı yakalama çabaları pazar gecesi itibariyle devam ediyordu.

Kaçışın duyurulmasındaki gecikme, özellikle Çin'deki beş günlük İşçi Bayramı tatilinde , Çin'in en popüler şehirlerinden biri olan Hangzhou şehrini ziyaret eden turistlerin kalabalık olması nedeniyle, safari parkının insanları riske attığı yönündeki eleştirilere yol açtı.

Yetkililer leoparların kaçışının nedenini araştırırken safari parkında görevli personeli sorguladılar.

Safari parkı Cumartesi günü Weibo hesabından yapılan açıklamaya göre, olayı daha erken duyurmadığı için "içtenlikle üzgün" olduğunu söyledi. Genç leoparların daha az saldırgan olduğuna inanan park yetkilileri, halk arasında paniğe neden olmamak için açıklama yapmadığını söyledi.

Safari parkı, güvenlik ve yönetim sorunlarını gözden geçirirken geçici olarak kapatıldı.