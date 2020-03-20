Çin'de iki gündür yeni ülke içi Koronavirüs vakası tespit edilmedi

Çin'de yeni yerli Koronavirüs (Kovid-19) vakası 2 gündür tespit edilmedi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 2 gündür Çin anakarasında yeni bir yerli Koronavirüs vakası görülmediği ancak yurt dışı kaynaklı 39 vakanın kayıtlara geçtiğini duyurdu. Yurt dışı kaynaklı vakaların 14’ünün Guangdong eyaletinde, 8’inin Şanghay ve 6’sının başkent Pekin’de görüldüğü aktarıldı.

Çin’deki ülke dışı kaynaklı Kovid-19 vakalarının sayısı 228’e çıktı. Çin anakarasında şu ana kadar tespit edilen toplam vaka sayısı ise 80 bin 967’ye yükseldi.

Salgın nedeniyle ülkede 3 kişi daha hayatını kaybederken, ölümlerin ikisi salgının merkezi olduğu düşünülen Vuhan kentinde meydana geldi. Ülkede günlük bazdaki can kaybı sayısı 21 Ocak’tan bu yana en düşük seviyeye indi. Çin’de şu ana kadar meydana gelen toplam can kaybı sayısı ise 3 bin 248’e ulaştı.

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Öte yandan, Komisyon, 730 hastanın daha taburcu edildiğini, ülkede toplam taburcu edilen kişi sayısının 71 bin 150’ye ulaştığını açıkladı

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