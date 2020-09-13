Çin'de 24 saat içinde 10 yurt dışı kaynaklı Koronavirüs vakası tespit edildi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı ülke olan Çin'de son 24 saat içinde 10 yurt dışı kaynaklı vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken toplam vaka sayısı 85 bin 184’e çıktı.

Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede, Covid-19 tespit edilen 80 bin 399 kişi de iyileşti.