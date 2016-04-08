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Yaşam

Çin, 'çakma' Sfenks'i yıktı

Ülke, Mısır'ın en önemli simgelerinden olan heykelin aynısını inşa etmişti

08 Nisan 2016 00:14

Mısır’ın ve dünyanın en önemli yapılarından olan Sfenks’in Çin’de inşa edilen kopyası yıkıldı. 'Çakma' Sfenks heykelinin bulunduğu Çin'in Hebei bölgesindeki eğlence parkından yapılan açıklamada, 60 metre genişliğindeki ve 20 metre yüksekliğindeki heykelin yıkımının tamamlandığı belirtildi.

Sputnik’in haberine göre, Çin’deki gerçek boyutlu Sfenks, 2014 yılında inşa edilmişti. Heykelin yıkılma kararı, Mısır yönetiminin gösterdiği sert tepkiler üzerine alınmıştı. Mısır Kültür Bakanlığı, sahte Sfenks konusundaki itirazını, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’ne sunmuştu. Çinli yetkililer ise kopya Sfenks’in, televizyon ve sinema yapımlarında kullanılacak geçici bir yapı olduğunu savunmuştu.

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