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Koronavirüs

Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei: 8 Nisan itibariyla, Wuhan’daki tecrit tamamen kaldırılacak

03 Nisan 2020 17:36

Çin’in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "8 Nisan itibariyle, Vuhan’daki tecrit tamamen kaldırılacak, 77 günlük ısrar ve direnç nihayet sonlanacak" dedi.
 
Çin’in İstanbul Başkonsolosu Ciu Wei, Milliyet'te kaleme aldığı yazıda Vuhan halkının ve sağlık çalışanlarının direnci, çabası, fedakarlığı ve katkısı sayesinde salgının kontrole alındığını belirtti. Wei, "Kahraman Wuhan halkı bu güzel bahar manzarasında, salgını yendiğini ve kazandığı zaferi tüm dünyaya ilan edecek" diye yazdı.
 
Wei, 11 milyon nüfuslu Vuhan’ın, tüm Çinliler, hatta dünya halkının sağlığı ve iyiliği adına, olağanüstü bir direnç gösterdiğini ifade ederek 100 bine yakın sağlık çalışanının görev aldığını belirtti.

Ciu, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

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