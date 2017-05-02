Çin 20 bin kişiyle kendi Wikipedia'sını kuruyor

Çin devleti, kendi internet ansiklopedisini oluşturmak için 20 bin kişiyi işe alıyor.

Vice'ta yer alan habere göre, projenin Genel Yayın Yönetmeni ve Çin Kitap Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yang Muzhi, bu yeni ansiklopediyi "Çin'in kültür seddi" olarak tanımladı.

"Çin Ansiklopedisi" olarak bilinen projenin 2018 yılında hayata geçmesi bekleniyor. Bunun için 100 farklı alanda katkı yapmak üzere üniversite ve araştırma enstitülerinden akademisyenler işe alınıyor.

Proje kapsamında 300 binden fazla konu başlığının girilmesi ve her birinin de yaklaşık 1.000 kelime uzunluğunda olması öngörülüyor.

Çin devleti, kullanıcı katkılarıyla hazırlanan, internetin en büyük ansiklopedisi Wikipedia'ya erişimi ilk kez yaklaşık 13 yıl önce yasaklamıştı.

Çin devletinin, bu projeyi içeriğini kontrol edebileceği bir hizmet yaratarak internet ansiklopedisi alanındaki boşluğu doldurmak amacıyla hayata geçirmek istediği belirtiliyor.

Ancak Yang, amacın Wikipedia'yı taklit etmek olmadığını, Çin'in bilim ve teknoloji alanında geldiği en son noktayı ortaya koymak, siyasi mirasını desteklemek, kültürel yumuşak gücünü artırmak ve sosyalizmin temel değerlerini güçlendirmek olarak sıralıyor.

Yang, "Dünyadaki en büyük ve en kaliteli yazar ekibini oluşturduk. Amacımız takipçi olmak değil, takip edilen olmak" diyor.

Çin, 720 milyondan fazla aktif kullanıcıyla dünyanın en büyük internet nüfusuna sahip olmasına karşın en sert kısıtlamaların uygulandığı ülkeler arasında da yer alıyor.