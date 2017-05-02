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İBB Wikipedia kurucusu Wales'e daveti geri çekti

Türkiye dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia'ya erişimi 29 Nisan'da durdurmuştu

02 Mayıs 2017 14:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye'nin 29 Nisan'da erişim engellemesi getirdiği Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales'i, World Cities Expo Etkinliği'ne davet etmişti. İBB, o daveti bugün geri çekti.

İBB Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, 'World Cities Expo Etkinliği' davetli listesinden çıkartılmış olup karar kendisine iletilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

Türkiye'den dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia'ya erişim 29 Nisan'da durdurulmuştu. İlk aşamada idari tedbir, ardından mahkeme kararıyla uygulanan engelleme büyük tartışma yaratmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehirler konusunda dünyada öncü kurum, kuruluş ve ülkelerin katılımıyla 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan "World Cities Expo İstanbul" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

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