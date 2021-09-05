Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, son altı ayda çimento fiyatlarının yüzde 175 zamlandığını belirterek, “Çimento üreticilerinin Rekabet Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından acilen incelenmeye alınmasını istiyoruz” dedi.

Karslıoğlu, yaptığı açıklamada, çimentodaki yüksek fiyat artışının açıklanamayacak boyutta olduğunu belirtti. Zamların kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesini ve tüm inşaat sektörünü olumsuz etkilediğini belirten Karslıoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Son altı ay içerisinde yüzde 175 oranında artan çimento fiyatlarının bir an önce düşmesi gerekir. Fiyatların düşmesi halinde konut fiyatları da düşer. Geçen yıl ton fiyatı 210-220 lira olan çimentonun bu yıl 440 liraya gelmesiyle çimentocular ile müteahhit ve hazır betoncular arasında yaşanan tartışmalar sürüyor. Çimentoda bu anormal fiyat farkı inşaat sektörünü baltalıyor.”

"Çimento üreticileri acilen incelemeye alınsın"

Karslıoğlu, konunun inşaat sektörü açısından hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çimento üreticilerinin Rekabet Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından acilen incelenmeye alınmasını istiyoruz. Ancak bu şekilde sorunun nihai çözüme ulaşacağına inanmaktayız. Sektördeki sıkıntılar karşılıklı diyaloglarla çözülmesi gerekir. İnşaatların durması demek, 250 sektörün de durması ve tüm bu sektörlerde çalışanların ailelerine ekmek götüremeyeceği demektir. Bu zamlar inşaat maliyetini artırınca konut fiyatlarını da artırmıştır. Ayrıca kamu müteahhitleri zaten fiyat farksız çalıştıkları için kamu yatırımlarını da olumsuz yönde etkileyecektir. Bu doğrultuda konuya acil çözüm gerekiyor.” (ANKA)

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