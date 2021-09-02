Müteahhitler artan çimento fiyatlarına tepki olarak 9 Eylül'de inşaatları durduracak

Yapı müteahhitlerinin örgütlü olduğu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), 9 Eylül'de çimento fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla 15 gün süreyle iş durduracak.

Konfederasyona üye federasyonların temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da basın toplantısı düzenlendi.

Dünya'nı aktardığına göre İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu çimento fiyatlarındaki artışın ekonomik gerekçesi olmadığını artışların yüzde 200'leri bulduğunu söyledi.

Devletin hareket geçmesini isteyen sektör temsilcileri, ihracatçı çimento firmalarına fon getirilmesini önermişti.

Çimentodaki fiyat artışına ilişkin Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle de kapsamlı bir soruşturmanın devam ettiğini açıklamıştı.

TIKLAYIN: Rekabet Kurumu: Çimento sektöründe bu yılın 4. ayında başlamış kapsamlı soruşturma sürüyor