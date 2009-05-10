Çimento kamyonu uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde çimento boşaltma kamyonunun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sivas'tan Suşehri istikametine giden Halil Topçu (28) yönetimindeki hazır beton dökümünde kullanılan boşaltma kamyonu, Zara-Suşehri kara yolunun Geminbeli mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Sürücü Topçu, kamyondan son anda atlamayı başardı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Topçu, ambulansla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Topçu, buradaki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Topçu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.