Çimento, cam ve seramik sanayicilerinden doğalgaz zammına tepki: İhracat pazarlarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erdem Çenesiz, (ÇCSİB) son zamlarla Türkiye'de sanayide kullanılan gazın metreküpünün bazı AB ülkelerinden daha pahalı hale geldiğini söyleyerek "İhracat pazarlarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız" dedi.

Sözcü'nün haberine göre mevcut enerji maliyetlerinin, AB’deki rakiplerinin de üzerine çıkacak seviyeye geldiğini söyleyen Çenesiz, “Örneğin İtalya’da ve İspanya’da sanayide kullanılan gazın metreküpü 0,5 euro. Bizde yapılan son zamla birlikte bu fiyatın üstüne çıkılmış oldu” dedi.

“Bu tablo bizi AB firmaları karşısındaki rekabet gücümüzü ve dünya genelinde ise zor kazandığımız ihracat pazarlarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakıyor” diyen Çenesiz, “İhracatta rakip ülkeleri geride bırakmaya başladığımız bir dönemde bu risklerden dolayı endişeliyiz” diye konuştu.

"Kredi limitlerinin artırılması talebi"

Çenesiz, “Sanayicilerin işletme sermayesi ihtiyacının giderek arttığı son dönemde, uzun vadeli kontratlarla sabit fiyatlı doğalgaz satışı, doğalgaz ödemelerinde vade ve KDV indirimi, ihracat kredi limitlerinin artırılması gibi önlemler alarak, ihracatın olası risklerine yönelik tedbirler devreye alınmalıdır” dedi ve şöyle devam etti:

“Bunların yanında Eximbank'ın enerji maliyetlerindeki artış oranında ihracat kredi limitlerini yükseltmesi de ihracatçılarımızın işletme sermayesi artışı ihtiyacına destek olacaktır.”

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