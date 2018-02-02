Cilt yenilemede lazer tedavisi

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, lazerle güneş lekeleri ve kırışıklık tedavisi uyguladığı hastasındaki değişimi gösteren Dermatoloji Uzmanı Dr. Sinem Karaca, \"Lazerin bir önemli özelliği de diğer yöntemlere nazaran daha derin ve uzun etkili, sonuçlarının daha başarılı olmasıdır\" dedi.

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan lazer, cilt yenileme ve gençleştirmede de hem doktorların hem hastaların gözde yöntemi oldu. Kent Alsancak Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Karaca, daha güzel ve pürüzsüz cilde kavuşmak için kullanılan krem ve kimyasal soyma ürünlerinin etkisinin kısıtlı olduğunu, bu nedenle de lazer yönteminin geliştiğini söyledi. Uzm. Dr. Karaca, \"Bu teknolojilerin en son ürünlerinden biri de Er: Yag lazer sistemidir. Kendisinden daha önce geliştirilen karbondioksit lazer sistemine göre daha güvenli ve konforlu bir teknolojidir. Fraksiyonel mod denilen uygulama seçeneği sayesinde cilt yüzeyinde sağlıklı deri ile çevrili ve derinliğini önceden belirleyebildiğimiz deri kolonları oluşturulur. Bu deri kolonları iyileşirken derinin üst tabakası da kontrollü olarak soyulur. Bu sayede derideki güneş lekeleri ve kırışıklıkların derinliği azalır. İşlemden bir yıl sonrasına kadar, derinin altında deriye sıkılık ve parlaklık veren maddelerin üretimi artar. Bunun sonucunda daha diri ve parlak, aynı zamanda leke, iz ve kırışıklıklardan arınmış sağlıklı bir cilt görünümü ortaya çıkar\" diye konuştu.

\'FRAKSİYONEL LAZER TEDAVİSİ ETKİLİ YÖNTEMLERDEN\'

Güneş lekeleri için fraksiyonel lazer uyguladığı hastası İlknur Abacı\'nın (69) yüzündeki lekelerin bir seans sonunda azalmasının yanında, özellikle kulak önündeki derin kırışıklıkların kaybolduğunu belirten Dr. Karaca, \"İşlem sayısının artırılması halinde sonuçlar bundan çok daha iyi olacaktır\" dedi. Karaca, sadece gençleşme ve cilt yenileme değil; sivilce, vücuttaki ameliyat ya da geçirilmiş bir kazaya bağlı yara izi ve çatlaklar gibi sorunlarından kurtulmak isteyip, arayış içinde olan hastalara da bu yöntemi önerdi. Dr. Karaca, şunları söyledi:

\"Yüz ve gövdede çıkan sivilceler deride kabarık ve çökük olmak üzere çeşitli izler bırakır. Bu izleri gidermede tek bir yöntem yeterli olmayabilir. Fraksiyonel lazer tedavisi özellikle deriden çökük sivilce izlerini gidermede en etkili yöntemlerden biridir. Tekrarlayan uygulamalar ile soyulma derinliğine bağlı olarak izler deri yüzeyine yaklaşır ve böylece tedavi sonunda daha pürüzsüz bir cilde ulaşılır.\"

Öte yandan yüzündeki lekelerden kurtulmak isterken, lazer yöntemiyle gençleştiğini söyleyen İlknur Abacı ise \"Yüzümdeki güneş lekelerinin daha da artmasını istemiyordum. O yüzden tedaviye gittim. Sonuç mükemmel, arkadaşlarım gençleştiğimi söylüyor. Öncesi ve sonrasındaki fark cidden fark ediliyor\" diye konuştu.

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